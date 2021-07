Incidente in autostrada: scontro tra auto e furgone, cinque feriti

Cinque feriti. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato mattina sulla Diramazione Roma Sud dell'autostrada. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un'auto. Necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Lo scontro, avvenuto per cause in via di accertamento, all'altezza del chilometro 6 del tratto di A1 compreso tra San Cesareo e Monteporzio Catone, in direzione Grande Raccordo Anulare con il furgone che in seguito all'urto con l'auto ha terminato la propria corsa ribaltato.

Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione stradale con un chilometro di coda sia in direzione Sud che in direzione della Capitale per consentire l'intervento dei soccorrittori e l'atterraggio dell'eliambulanza. Affidati alle cure del personale del 118 i cinque feriti sono stati trasportati in diversi ospedali, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre al personale di Autostrade per l'Italia la Polizia Stradale che ha svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.