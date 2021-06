Incidente in autostrada: tamponamento tra tir, camion perde carico d'ortaggi in carreggiata

Un carico di ortaggi in autostrada. Questo quanto ha richiesto la chiusura temporanea di un tratto dell'A1 Milano-Napoli in direzione Sud. A disperdere le verdure un tir coinvolto in un tamponamento con un altro mezzo pesante. Ferito un autista trasportato in ospedale.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 7:00 di giovedì 3 giugno tra il bivio con la Diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli. Un tamponamento tra due camion con la dispersione del carico di ortaggi sull'intera carreggiata ed il traffico prima interdetto e poi deviato su una sola corsia. Inevitabili i disagi ed i rallentamenti alla normale circolazione con code sino a 5 chilometri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, il personale di Autostrade per l'Italia, 118, Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.