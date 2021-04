Incidente in autostrada: maxi carambola fra auto e mezzi pesanti, quattro feriti. Chiuso tratto di A1

Lunghe code in direzione della Capitale. Il sinistro fra Valmontone e la Diramazione Roma Sud

Maxi carambola sull'autostrada A1 dove è stato necessario chiudere un traatto della Milano-Napoli per consentire l'intervento dei soccorritori. L'incidente stradale poco prima delle 8:00 di mercoledì mattina all'altezza del chilometro 582. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone, tre auto ed un mezzo pesante. Quattro le persone rimaste ferite, con una di loro per la quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Ad essere chiuso alla circolazione stradale il tratto di A1 tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione della Capitale. Pesanti le ripercussioni alla viabilità in entrata in città con 10 chilometri di coda, con il traffico tornato progressivamente alla normalità dopo la riapertura del tratto di Autostrada del Sole interessato dal sinistro.

Una dinamica tutta da accertare quella che ha dato il via alla carambola, dove sono rimaste coinvolte tre vetture, un mezzo pesante che trasportava cereali ed un furgone con delle bombole d'ossigeno.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale di Roma ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.