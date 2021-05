Incidente in autostrada: si scontrano due mezzi pesanti, tre feriti e code chilometriche

Tre feriti e traffico in tilt. Questo quanto determinato da un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 maggio sull'autostrada A1 Milano - Napoli, all'altezza di Ponzano Romano (direzione Nord km 520). Nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato ed un secondo mezzo pesante. Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno eseguito della manovre con il gruppo da taglio per consentire di liberare gli occupanti di uno dei mezzi coinvolto nel sinistro. Tre i feriti, fra cui una persona per la quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso.

In particolare l'incidente stradalè è avvenuto intorno alle 16:00 tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Per consentire l'intervento dei soccorritori il traffico è stato bloccato. Inevitabili i disagi con code sino ad 11 chilometri.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, il personale del 118, i tecnici Anas e la polizia stradale che ha svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.