Incidente in autostrada: furgone si ribalta dopo scontro con pullman di turisti. Un ferito grave

Incastrato tra le lamiere del furgone ribaltato dopo lo scontro con un pullman di turisti spagnoli. È grave il conducente di un autocarro rimasto coinvolto in un incidente in autostrada. Illesi i passeggeri e l'autista dell'autobus. L'intervento dei soccorsi sull'A12 Roma-Civitavecchia, in direzione della Capitale.

La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco intorno alle 11:30 del 2 maggio all'altezza del chilometro 27 fra gli svincoli Cerveteri e Torrimpietra. Sul posto la squadra 26A della caserma dei pompieri di Cerveteri ha cominciato le operazioni per liberare l'autista del furgone incastrato nelle lamiere dopo aver tamponato violentemente il torpedone ed essersi ribaltato su fianco.

Estratto dalle lamiere dai caschi rossi mediante l'utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici il conducente è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso all'Aurelia Hospital in gravi condizioni. Spaventati ma illesi i turisti iberici che si stavano recando a Roma.

Sul posto per accertare la dinamica e ripristinare la normale viabilità la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.