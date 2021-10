Incidente in autostrada: scontro fra furgone e due auto, quattro feriti. Uno è grave

Incidente stradale in autostrada dove sono rimaste ferite quattro persone, di cui una in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 12:00 di domenica 31 ottobre sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la Diramazione di Roma Sud e quello per la A24 Ro-Teramo in direzione di Firenze. Tre i veicoli coinvoli in un tamponamento, un furgone e due auto.

La richiesta d'intervento al 112 all'altezza del chilometro 562 dell'autostrada del Sole, poco prima dello svincolo autostradale Guidonia Montecelio, direzione Nord. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio del carro fiamma. I pompieri, una volta assicurati i feriti al 118 ed all'eliambulanza dell'Ares, hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Sul posto per ricostruire la dinamica e svolgere i rilievi scientifici le pattuglie della Polizia Stradale, assieme a loro anche il personale di Autostrade per l'Italia ed i soccorsi meccanici.

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code di tre chilometri in aumento. Come scrivono da Autostrade "si consiglia di percorrere la diramazione Roma sud fino al GRA seguire per Firenze e rientrare sulla A24 alla barriera di Roma est per poi riprendere l'A1 in direzione di Firenze".