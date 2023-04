Incidente in autostrada: si scontrano tir e auto, code chilometriche in direzione sud

Code chilometriche e traffico congestionato in autostrada a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:15 sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni in direzione sud. A scontrarsi per cause in via di accertamento all'altezza del chilometro 594 un mezzo pesante ed un’auto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 5° tronco di Fiano di autostrade per l'Italia.

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con code sino a 11 chilometri tra il Bivio A1-Diramazione Roma sud e Colleferro con il traffico congestionato verso Napoli. Risolto l'incidente, come spiegano da Autostrade agli utenti in viaggio verso Napoli si consiglia di uscire a Valmontone, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 ad Anagni.