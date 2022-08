Incidente in autostrada: auto ribaltata in una scarpata

Incidente stradale la notte di Ferragosto in autostrada. Tre le persone rimaste ferite. L'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia poco dopo la mezzanotte sull'A12, altezza chilometri 40 in corsia sud.

Una volta sul posto i pompieri della 26A di Cerveteri hanno trovato un'auto ribaltata, finita nella scarpata adiacente. Estratte tre persone dall'abitacoloi, i feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in ospedale. Messa in sicurezza la zona sul posto per eseguire i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale. Resta da accertare la dinamica.