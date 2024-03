Incidente in autostrada: tamponamento tra tir, 10 chilometri di coda e traffico in tilt

Code chilometriche e traffico in tilt in autostrada conseguenza di un incidente stradale. Un tamponamento tra quattro mezzi pesanti. Il sinistro sull'A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano, verso Firenze, altezza chilometro 523. Un pomeriggio di pesanti disagi per i veicoli in transito in direzione Nord con dieci chilometro di coda, in aumento. Inoltre si segnalano 2 chilometri di ripercussioni sulla D18 nel tratto compreso tra la barriera di Roma nord e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione A1.

Sul luogo dell’evento, dove il traffico transita su due corsie, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire allo svincolo di Fiano Romano sulla D18 , seguire le indicazioni per la SS4 DIR Passo Corese, successivamente percorrere la SP 313 per Poggio Mirteto, poi la SP 657 per Stimigliano e rientrare in A1 a Ponzano Romano.