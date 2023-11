Incidente fra camion e pulmino: chiuso tratto di autostrada

Auto ferme nel traffico. È la conseguenza di un incidente stradale avvenuto in autostrada nel primo pomeriggio di oggi - lunedì 13 novembre. Due i mezzi coinvolti con la chiusura del tratto di A12 dove è avvenuto il sinistro. Inevitabili le code, in aumento, in entrambe le direzioni di marcia.

Come informano da Autostrade, alle 13:30 sulla Roma Civitavecchia è stato necessario chiudere il tratto compreso fra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord in direzione della strada statale 1 Aurelia a causa di un un incidente avvenuto al chilometro 55 che ha visto coinvolti un camion e un pulmino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade.

Sul luogo dell'evento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso. Mentre scriviamo si segnalano 2 chilometri di coda - in aumento - all'interno del tratto chiuso in direzione della SS1 Aurelia ed 1 chilometro di coda in direzione Roma.