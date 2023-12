Incidente a Villa Borghese, perde controllo dell'autobus e si schianta contro un albero

Ha perso il controllo dell'autobus Atac che stava guidando passando per Villa Borghese, in viale San Paolo del Brasile, ha sbandato all'altezza di via di Porta Pinciana ed è finito contro un albero. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 20 dicembre. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Secondo quanto si apprende, il mezzo era uno di quelli non in servizio quindi senza passeggeri a bordo e rientrava in rimessa. L'autista sta bene per fortuna. Cosciente, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Meno di una settimana fa una scena simile si è verificata all'alba in zona Porta Pia, al Salario. Anche in quel caso sul mezzo Atac della linea 89 non era presente nessun passeggero, l'autista è stato invece medicato sul posto dal personale del 118.