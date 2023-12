Autobus contro un palazzo, danneggiata la tubatura del gas

Ha perso il controllo dell'autobus in servizio ed è finito contro un muretto dopo aver danneggiato un tubo del gas. L'incidente stradale è avvenuto all'alba di stamattina in zona Porta Pia, al Salario. Sul mezzo Atac della linea 89 non era presente nessun passeggero, l'autista è stato invece medicato sul posto dal personale del 118.

Il sinistro poco prima delle 6:00. All'altezza dell'incrocio fra via Nizza e via Brescia l'autoferrotranviere è finito fuori strada, probabilmente dopo aver accusato un malore alla guida. Richiesto l'intervento ai soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, 118 e gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che hanno poi richiesto l'intervento dei tecnici Italgas.

Soccorso dal personale medico il conducente, al fine di rimuovere il bus 89 incidentato gli agenti della municipale hanno chiuso via Brescia da via Savoia a via Nizza.