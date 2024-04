Incidente a Monte Mario: si scontrano due autobus, 15 feriti. Gravi mamma e figlia neonata

Scontro tra due autobus a Monte Mario. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi al capolinea davanti a una scuola in via Cesare Castiglioni. L'impatto fra un bus Roma Tpl della linea 998 e un mezzo Atac della linea 913. Nell'urto sono rimasti feriti diversi passeggeri.

Gravi mamma e figlia neonata

Quattro i più gravi, fra cui una mamma con una bambina neonata di due mesi, tutte e due trasportate in ospedale in codice rosso. In totale sarebbero 15 le persone rimaste contuse. La bimba - in osservazione al pronto soccorso pediatrico del nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti - non sarebbe in pericolo di vita.

Scontro tra bus al capolinea

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13:20 poco distante dall'istituto comprensivo Paolo Stefanelli, all'uscita degli studenti dalla scuola. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e le ambulanze del 118.

Otto feriti in ospedale

Quattro i feriti più gravi, una donna di 31 anni con la figlia neonata di due mesi, trasportate in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli, un 49enne e una 52enne, portati dalle ambulanze in condizioni gravi agli ospedali Cristo Re e San Filippo Neri. Altri quattro passeggeri - per un totale di 8 - sono invece stati portati in codice giallo ai pronto soccorso degli ospedali Cristo Re, Aurelia Hospital, San Filippo Neri e Gemelli.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi riscontri il conducente del Roma Tpl avrebbe perso il controllo del bus urtando contro la fiancata laterale e distruggendo i finestrini del lato sinistro dell'Atac per poi finire la sua corsa con le ruote posteriori sul marciapiede di via Castiglioni. Sul posto i caschi bianchi a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Chiusa via Castiglioni

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi gli agenti della municipale hanno chiuso via Cesare Castiglioni nel tratto compreso tra via di Torrevecchia e via Sebastiano Vinci.

Articolo in aggiornamento