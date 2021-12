Perde il controllo dell'auto e sfonda parapedonali e cancello dei giardini di Castel Sant'Angelo

Ha perso il controllo della sua auto, una Bmw, sfondando i parapedonali ed il cancello della recinzione dei giardini di Castel Sant'Angelo. Un incidente fortunatamente senza feriti, ma che - viste le immagini - sarebbe potuto finire in tragedia. È quanto successo intorno alle 7 del mattino di venerdì 3 dicembre, in piazza Adriana, all'altezza di via Crescenzio.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi dell'incidente stradale. L'uomo al volante dell'uomo è stato sottoposto all'etilometro che ha dato esito negativo. Sotto choc, è stato soccorso sul posto dal personale medico. I caschi bianchi hanno anche contattato la Soprintendenza ai Beni Culturali per ripristinare le parti del parapetto crollate e il cancello abbattuto.