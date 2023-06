In fuga per 4 chilometri su auto in sharing finisce nella rotatoria, alla guida un minorenne

A bordo di una car sharing non si è fermato all'alt dei carabinieri. Anzi, ha spinto il pedale dell'acceleratore e ha dato vita a un pericoloso inseguimento. Strade contromano, vetture e scooteristi sfiorati. Poi l'incidente, con la vettura che ha terminato la propria corsa al centro di una rotatoria. Scappati i passeggeri i militari hanno fermato solo il conducente, un minorenne, che non sarebbe potuto essere alla guida della vettura.

A risvegliare il sonno dei residenti il boato conseguenza dell'incidente avvenuto in via Alberto Pacinotti, a Marconi, dove l'auto in sharing ha impattato al centro della rotatoria che conduce al lungotevere Vittorio Gassman.

Subito dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Eur mentre tre dei quattro occupanti del veicolo si erano già dileguati ed hanno identificato il guidatore, un giovane di 17enne romano, già noto alle forze dell’ordine che, poco prima non si era fermato all’alt impostogli dai militari in piazza Barcellona, zona Eur, a circa 4 chilometri dal luogo dell’incidente.

Il 17enne ha tentato di sottrarsi al controllo fuggendo a elevata velocità, effettuando manovre pericolose, e passaggi con semaforo rosso, nonché percorrendo alcuni tratti di strada contromano, fino a quando ha effettuato una manovra azzardata. La sua corsa è poi terminata al centro della rotatoria. Danneggiata l'intera parte anteriore del veicolo il guidatore è rimasto illeso.