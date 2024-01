Si ribaltano con l'auto in via Panisperna: danneggiate 4 auto in sosta

"Come hanno fatto a ribaltarsi in una strada del centro, stretta, nel cuore di Roma?". A guardare il video postato dalla consigliera del I municipio Nathalie Naim è questa la prima domanda che, d'istinto, viene da porsi. Eppure è successo. Per la precisione venerdì sera alle 22.38 in via Panisperna. A bordo dell'Audi A3 viaggiavano 4 persone. L'auto si è ribaltata finendo contro quattro vetture in sosta, tutte danneggiate.

Nessuno è rimasto ferito. SUl posto sono intervenuti gli agenti del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale. A loro il compito di ricostruire l'accaduto sul quale al momento non filtrano informazioni in merito alla dinamica.

Duro il commento della battagliera consigliera del centro storico: "Per fortuna non c'erano passanti e non ci sono state vittime. Gli "strani incidenti" sono frequenti. La farsa è che c'è l'inutile da sempre disapplicato limite di 30 km ora. La cosa più normale di solito è trovare tutti i finestrini rotti. Ma si può vivere così? Servirebbero perlomeno telecamere vista l'assenza di controlli in un luogo storico strapieno di locali notturni".