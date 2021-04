San Basilio: scontro tra volante della polizia ed un’auto, tre feriti

Il sinistro in via Fiuminata. Sul posto per i rilievi scientifici la polizia locale di Roma Capitale

Tre feriti, due pedoni ed una automobilista. E’ il bilancio di una carambola avvenuta alle prime ore di stamattina a San Basilio. Due le vetture coinvolte nell’incidente stradale, una volante ed una Ford con quest’ultima che, sbalzata dalla macchina della polizia, ha investito due pedoni.

Il sinistro alle 8:00 di martedì 6 aprile quando una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in via della Fiuminata, altezza via Recanati. Qui, a seguito di uno scontro tra due auto, un'Alfa Romeo Giulietta della polizia e una Ford Focus, tre persone sono rimaste ferite: la conducente della Focus, di 55 anni, trasportata all'ospedale Sandro Pertini in codice giallo, e due pedoni di 47 e 78 anni, trasportati in rosso al Policlinico Umberto I e in codice giallo al San Giovanni.

Dai primi accertamenti sembra che la Focus, dopo l'urto, abbia sbandato colpendo un muro di cinta e investendo le due donne che si trovavano in quel momento sul marciapiede. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.