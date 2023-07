Incidente a Roma: volante della polizia si ribalta durante inseguimento, feriti due agenti

Si sono ribaltati con la volante durante un inseguimento. L'incidente stradale è avvenuto fra il Tiburtino e il Collatino. Feriti i due poliziotti sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in opedale.

La corsa della pattuglia della polizia del commissariato Spinaceto è cominciata poco dopo le 22:00 di sabato sera. In via Marsala, zona Castro Pretorio, gli agenti hanno notato una vettura sospetta con due uomini a bordo. Intimato l'alt per un controllo il conducente ha però accelerato dandosi alla fuga.

Da qui l'inseguimento. A sirene e lampeggianti spiegati la volante si è messa alle calcagna dei fuggitivi. A tutta velocità, rischiando di provocare diversi incidenti, la vettura è riuscita a prendere il tronchetto urbano dell'A24 - la prosecuzione della tangenziale - in direzione Raccordo Anulare. All'altezza dell'uscita Fiorentini-Serenissima la macchina a tutta velocità ha imboccato la rampa per uscire da Strada dei Parchi. Dietro di loro la volante, con il poliziotto alla guida che ha però perso il controllo ribaltandosi.

In fuga i due uomini, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori. Incastrati nell'abitacolo i due poliziotti sono stati liberati dai vigili del fuoco. Affidati alle cure del personale del 118 sono stati trasportati in ospedale in osservazione, con dieci giorni di prognosi.