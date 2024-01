Sbaglia manovra e si schianta con l'auto rubata dentro alla panineria

Ha sbagliato manovra, forse per un sorpasso azzardato. Perso il controllo dell'auto è finito dentro una paninoteca dopo essersi schiantato contro una delle vetrine del locale. A parlare da sole sono le immagini rese pubbliche sulla pagina facebook della panineria: "Poldo voleva rassicurare che nonostante l'increscioso accadimento di ieri sera nessuna persona si è fatta male e che il negozio sarà regolarmente aperto nei consueti orari", le rassicurazioni dei gestori del locale commerciale di Tivoli Terme, provincia nord est della Capitale.

L'atipico incidente è avvenuto la sera del 9 gennaio al civico 198 di via Nazionale Tiburtina, nel comune di Tivoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia tiburtina, intervenuti sul posto in seguito alla richiesta d'intervento al 112, la vettura, una Peugeot, era stata rubata poco prima a Mentana, sempre in provincia di Roma. In fuga il ladro si è diretto verso Tivoli. Poi l'incidente, presumibilmente a causa di una manovra azzardata.

Terminata la sua corsa dentro alla paninoteca il ladro si è dato alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A parte lo spavento nessuno è rimasto ferito. Indagini dei carabinieri per risalire al ladro maldestro, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.