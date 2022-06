Incidente sulla Cassia, auto si scontra con cinghiale: morto l'animale

Stava percorrendo la via Cassia nuova, quando all'altezza dell'incrocio con via Oriolo Romano si è trovato di fronte un cinghiale e non è riuscito ad evitarlo. Un impatto violento per il conducente dell'auto al volante di una Ford Fiesta, come testimoniano le conseguenze riportate dalla vettura con la carrozzeria accartocciata che stava guidando.

Uno scontro che non ha lasciato scampo al cinghiale, morto poco dopo l'impatto. È quanto successo intorno alle 19:30 di martedì 7 giugno. Sul posto gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale. Non è escluso che l'animale possa essere uno di quelli che frequenta l'area del parco di Veio che costeggia la strada, area dove numerosi ungulati sono stanziali.

Non è la prima volta che a Roma si verificano incidenti di questo tipo. L'ultimo in via Attanasio II, all'altezza dell'incrocio con via Pietro de Cristofaro, nella serata dal 19 maggio dove un uomo ha travolto un cinghiale, morto dopo lo scontro. Prima ancora sinistri si sono registrati anche sul viadotto dei Presidenti, a Vigne Nuove, sulla Portuense, a Porta di Roma e sulla Pontina.