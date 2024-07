Provocano incidente sulla rampa del raccordo, poi travolgono due vigili

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 luglio. Due donne a bordo di una Peugeout di colore blu con targa francese hanno da prima causato un incidente sulla rampa del raccordo per Ostia, dandosi quindi alla fuga. Durante la folle corsa hanno travolto due motociclisti del corpo di polizia Locale di Roma Capitale.

Delle investitrici, fuggite in direzione Ostia, si sono perse le tracce. I due caschi bianchi, soccorsi presso l'ospedale Grassi, per le ferite riportate sono stati trasportati all'ospedale Grassi di Ostia. Per loro prognosi di 15 e 3 giorni.

Il commento del sindacato

Sull'episodio è intervenuto il Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del segretario romano aggiunto Marco Milani rende noto: "Ancora una volta colleghi del corpo di Polizia Locale riportano ferite nello svolgimento del loro servizio quotidiano. In un momento in cui vengono giustamente discussi aumenti salariali e miglioramenti contrattuali delle forze di polizia e del comparto sicurezza, le polizie locali, sebbene ormai presenze prevalenti sui territori delle grandi metropoli, continuano ad essere escluse dalle medesime tutele. In attesa che il governo centrale come più volte annunciato dia vita alla riforma di una legge quadro ormai vecchia di quasi 40 anni, sollecitiamo le amministrazioni locali ed in particolare la giunta Gualtieri a distinguere e riconoscere contrattualmente le specificità, i rischi e la gravosità di chi garantisce in mezzo alla strada la sicurezza cittadina, rispetto alle diverse specificità del lavoro, svolto dal resto dei dipendenti Comunali", concludono dal Sindacato.