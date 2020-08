Incidente al Colosseo Quadrato: finisce con l'auto nella fontana, non è il primo caso

Una scena già vista nel corso degli anni, cambiano le auto e le stagioni ma il risultato è sempre lo stesso: una vettura nella fontana. Siamo all'Eur, nella zona del cosiddetto Colosseo Quadrato, dove, per cause in via di accertamento, un automobilista ha terminato la propria corsa con l'acqua agli sportelli, per poi uscire illeso dall'abitacolo.

L'incidente stradale è avvenuto in viale della Civiltà del Lavoro. Qui, nella notte fra sabato e domenica le immagini di un'auto ferma dentro la fontana della strada sono diventate subito virali, con foto e video rilanciati su numerose piattaforme dei social network.

Un copione già visto almeno tre volte in città: nel novembre dello scorso anno, la notte di Capodanno del 2018, a partire dal primo caso documentato, avvenuto nel settembre del 2016.