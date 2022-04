Colosseo quadrato: ancora un'auto nella fontana dell'Eur

Ancora un'auto nella fontana del Colosseo quadrato all'Eur. Un copione visto e rivisto nella Capitale, dove da anni vengono ripescate vetture nel piccolo specchio d'acqua che si trova a poche decine di metri dal palazzo della Civiltà Italiana. Ultimo automobilista a finire in buca un 77enne, che è terminato con la propria vettura al centro del piccolo specchio d'acqua del quartiere di Roma sud.

L'intervento degli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 23:00 di martedì 26 aprile per una Toyota Yaris finita dentro la fontana di viale della Civiltà del Lavoro. Rimossa la vettura, l'automobilista, che non ha riportato conseguenze, è stato poi identificato in un 77enne italiano. Oltre al danno alla macchina, i caschi bianchi, hanno quindi sanzionato l'automobilista ai sensi del codice della strada, per la condotta tenuta alla guida, oltrechè per non aver ottemperato alla revisione obbligatoria del veicolo.

Al termine delle verifiche, il veicolo è stato rimosso a spese del proprietario.

Fontana dell'Eur dove nel corso degli anni sono stati numerosi gli automobilisti che ci sono finiti dentro. Almeno sei gli incidenti documentati sulle pagine della cronaca romana. Ultimo in ordine di tempo all'inizio di questo 2022, il 3 gennaio, quando a terminare nello specchio d'acqua fu un 52enne alla guida della sua vettura. Un copione già visto nella Città Eterna, ad agosto del 2020, nel novembre del 2019 (qui il video), la notte di Capodanno del 2018, a partire dal primo caso documentato, avvenuto nel settembre del 2016.