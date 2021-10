Ubriaco alla guida danneggia auto e scooter in sosta, poi scappa

Ha lasciato l'auto in strada con il motore acceso ed ha provato a far perdere le proprie tracce dopo aver urtato contro vetture e scooter in sosta. Fermato si è poi giustificato: "Mi era scappato il cane e lo stavo rincorrendo". Peccato però che dell'amico a quattro zampe non ci fosse traccia, al contrario del suo sangue, dove poi sono state trovate delle tracce di alcol ben al di sopra dei limiti consentiti. A fare strike nella zona di Monte Mario un 31enne.

I fatti sono accaduti intorno alle mezzanotte quando l'automobilista alla guida di una Volkswagen Polo ha perso il controllo dell'auto urtando sette mezzi che si trovavano regolarmente in sosta su via Francesco Cherubini. Il rumore provocato dalla carambola ha però allarmato i residenti della zona che lo hanno poi visto abbandonare l'auto in strada con il motore acceso e fuggire di corsa in direzione Giovanni Gherardini. Da qui la richiesta d'intervento al 112 con l'arrivo sul posto dei carabinieri della Stazione Roma Monte Mario che, dopo una battuta di ricerca della zona, hanno trovato il fuggitivo nella vicina via Fratelli Gualandi. Alla domanda sul perchè fosse scappato la scusa del cane, rivelatasi poi falsa.

Giunti sul posto gli agenti del Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale per rilevare l'incidente stradale l'automobilista, un 31enne romeno, è stato sottoposto all'etilometro ed è risultato ubriaco. Ascoltati i proprietari dei mezzi danneggiati (una Opel Zafira, un'Alfa Romeo, un Yamaha MT07, un Yamaha Hwu Xenter, una Fiat Panda, una Toyota Rav4, ed una Volswagen Polo) hanno poi sporto denuncia. Denunciato per guida in stato di ebbrezza i 'caschi bianchi' gli hanno sequestrato l'auto e ritirato la patente. La sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.