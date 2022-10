Auto si schianta contro Palazzo Cimarra: tragedia sfiorata a Monti

Tragedia sfiorata al Rione Monti, in centro storico a Roma, dove una donna - in auto con i tre figli - ha perso il controllo della Toyota Yaris che stava conducendo schiantandosi contro il portone d'ingresso di Palazzo Cimarra, dove si trovano gli uffici della sede distaccata del ministero dell'Interno. Una vettura piombata a tutta velocità che, dopo aver sfiorato una donna che stava camminando davanti all'ingresso dell'immobile costruito nel 1736, si è schiantata contro i gradini d'ingresso del palazzo che si trova al civico 200 di via Panisperna con la vettura che è poi letteralmente rimbalzata indietro.

A riprendere la scena un video delle telecamere di sicurezza. Poco più di 30 secondi di immagini - girate poco prima delle 8:00 del 26 ottobre - che riprendono un'utilitaria arrivare da via Panisperna e - senza fermarsi allo stop - andare a tutta velocità contro l'ingresso di Palazzo Cimarra.

Solo per una fortunata casualità non si sono registrate vittime o feriti. La macchina prima di impattare contro la scalinata del palazzo ha sfiorato una donna che camminava davanti all'ingresso della sede distaccata del ministero. Illeso anche il poliziotto di guardia, uscito per sincerarsi della condizioni delle persone presente all'interno dell'utilitaria.

Fermatasi sul selciato dopo l'impatto contro il portone, dal sedile lato guida della vettura è poi uscita la donna che si trovava al volante, una 50enne. Assieme a lei anche i tre figli piccoli, scesi come la mamma con le proprie gambe dall'abitacolo senza aver riportato conseguenze.

Sul posto per accertare l'accaduto, oltre al personale dell'ispettorato Viminale di polizia, gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale. Da una prima ricostruzione sembra che la donna abbia effettuato una manovra sbagliata nel prendere la curva perdendo il controllo dell'auto.