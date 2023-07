Non si ferma all'alt e si schianta contro una palazzina, era senza revisione dell'auto

Non era in regola con la revisione dell'auto. Questa la causa che ha portato una ragazza a non fermarsi a un posto di controllo. Poi la fuga. Inseguita la 29enne ha terminato la propria corsa contro una palazzina al Trullo. Denunciata, la 29enne è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale.

L'inseguimento ha preso corpo venerdì sera in via del Trullo. Qui una ragazza a bordo di un'auto non si è fermata all’alt dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale. L’auto ha tentato la fuga ma l’inseguimento è terminato poco dopo quando il veicolo ha impattato autonomamente contro uno stabile.

La donna, identificata in una 29enne e denunciata dai militari dell'Arma, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, non in gravi condizioni. Il gesto probabilmente è riconducibile alla paura di essere scoperta per la mancata revisione del veicolo. Sul posto è intervenuto anche personale della polizia locale per i rilievi dell’incidente.