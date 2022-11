Auto fuori controllo finisce contro una gelateria

Attimi di paura alle 13.30 di oggi, martedì 1 novembre, nella zona dei Colli Portuensi. Una Jeep, guidata da un anziano, è finita contro la vetrina di una gelateria. Siamo in via Gandiglio angolo via Maragliano. L'auto ha prima sbandato e poi è finita contro il locale.

Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per liberare l'anziano. Nel frattempo sul posto erano giunte due ambulanze che hanno soccorso sul posto l'anziano che per fortuna non ha riportato ferite gravi. Ad occuparsi dei rilievi il XII gruppo Monteverde.