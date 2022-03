Sbanda con la Bmw e abbatte le fioriere dei Fori Imperiali, aveva droga in auto

E' andato a sbattere a bordo della sua Bmw con targa svizzera contro le fioriere in largo Corrado Ricci, a pochi passi da via dei Fori Imperiali, al centro di Roma. Dopo essere stato raggiunto dai carabinieri, per evitare l'arresto, ha gettato un involucro con all'interno 4 grammi di cocaina e tentato la fuga.

Per questo un 38enne italiano è stato denunciato questa notte dai militari del nucleo radiomobile intervenuti sul posto. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio droga e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per il codice della strada. Sul posto, oltre ai militari, anche la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.