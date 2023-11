Circolava con targhe diplomatiche "scadute", provoca incidente e scappa

Ha causato un incidente e poi è scappata su un'auto che circolava, senza alcun permesso, con targhe diplomatiche ormai scadute. A ricostruire la bravata di una donna sono stati gli accertamenti del XIII gruppo Aurelio della polizia di Roma Capitale, partiti dopo un incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa in piazza dei Giureconsulti.

In quella circostanza, la conducente di una delle due vetture coinvolte, dopo aver provocato l'incidente si era allontanata senza fornire i dati alla controparte. Le indagini hanno quindi permesso di riscontrare che l'auto in fuga è di un uomo di 53 anni del Venezuela, ex diplomatico, che non aveva di restituito la targa speciale una volta terminato l'incarico in ambasciata.

A quel punto gli agenti sono andati a casa dell'uomo e hanno trovato due auto senza assicurazione, con targhe del corpo diplomatico ormai "scadute". Sequestrate le vetture ai fini della confisca, gli agenti ne hanno ritirato le targhe per riconsegnarle al ministero degli affari esteri. Non solo, infatti, la moglie dell'ex diplomatico ha poi ammesso di essere alla guida del veicolo interessato dall'incidente.