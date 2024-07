Auto contro un muro, 54enne muore all'Aurelio. Ipotesi malore

Tragedia all'Aurelio. Un uomo di 54 anni ha perso la vita a bordo della propria auto, finendo contro un muro. Un incidente stradale autonomo, causato - questa l'ipotesi - da un malore dell'uomo al volante.

I fatti in via del Casale di San Pio V, all'altezza del civico 120. L'uomo, al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro, come detto probabilmente a causa di un malore.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi del caso e chiuso la strada al traffico tra via Cardinal Pacca e via Aurelia Antica. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.