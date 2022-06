Incidente sull'Aurelia dopo manovra azzardata, un centauro in pericolo di vita

È in pericolo di vita un centauro di 51 anni, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 32 e 500 della via Aurelia, a Torrimpietra. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano, era a bordo di una Yamaha TDM quando ha impattato con una Opel Astra, condotta da un operaio di 47 anni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 19 giugno.

Il conducente dell'auto, stando a quanto emerso, sarebbe entrato in una pompa di benzina per poi compiere una manovra azzardata per fare inversione sull'Aurelia, in un tratto per altro non consentito. A quel punto il motociclista non ha potuto evitare l'impatto. In gravi condizioni, il 51enne è stato elitrasportato al Gemelli di Roma dove lotta tra la vita e la morte. I due mezzi sono stati sequestrati.