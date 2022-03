Incidente sull'Aurelia, auto contro un albero: due feriti gravi

Due feriti gravi, incastrati tra le lamiere e salvati dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118. È il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 marzo sulla statale Aurelia, all'altezza del chilometro 50. L'impatto è avvenuto alle 23:45 circa, quando un'auto ha perso il controllo ed è finita violentemente contro un albero.

I due occupanti della vettura sono rimasti incastrati fra le lamiere. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Civitavecchia e quelli di Cerveteri, hanno subito provveduto ad estrarre dalle auto le persone coinvolte, utilizzando le attrezzature per l'estrazione dei feriti in sicurezza. In seguito le hanno consegnate alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto con due ambulanze e automedica. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.