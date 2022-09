Incidente sulla Aurelia, scontro frontale tra due auto: due feriti gravi

Incidente stradale sulla via Aurelia alle ore 13.30 di oggi, sabato 24 settembre. A scontrarsi frontalmente all'altezza di Santa Marinella, due auto. All'interno delle due vetture viaggiavano complessivamente 5 occupanti più un cagnolino.

Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia che sono arrivati sul posto hanno subito estratto dalle lamiere i due occupanti della Peugeot 307. Una volta liberati dall'auto li hanno affidati alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. Le altre tre persone coinvolte sembrano non aver subito alcun danno. Era presente anche la polizia locale per dirigere il traffico e la polizia stradale per i rilievi del caso.