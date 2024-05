Incidente sull'Aurelia, perde il controllo dell'auto e si ribalta: ferita una donna

Ha perso il controllo dell'auto finendo contro un arbusto che costeggia l'Aurelia, per poi ribaltarsi con l'auto. È quanto successo alle 17 di oggi all'altezza del chilometro 37, nella zona di Santa Marinella.

Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia, i carabinieri e la polizia locale. Al volante dell'auto una donna. L'impatto con un cespuglio ha fatto si che la macchina si posizionasse su un fianco. All'arrivo sul posto i pompieri hanno trovato la donna già in ambulanza per le cure del caso, quindi si sono adoperati alla messa in sicurezza dell'auto e della zona circostante. La conducente non è in gravi condizioni.