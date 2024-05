Incidente sull'Aurelia: auto contro muro del commissariato: tre feriti, fra loro una bimba di 7 mesi

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro la palazzina che ospita gli uffici della polizia stradale. All'interno della vettura due donne e una bambina di 7 mesi, tutte ferite e trasportate in ospedale. L'incidente stradale domenica pomeriggio a Civitavecchia, in provincia di Roma.

La richiesta d'intervento ai soccorsi intorno alle 17:40 del 26 maggio sulla via Aurelia Nord, dove un'auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato frontalmente contro il muro perimetrale degli uffici della polizia stradale. Incastrate nelle lamiere, per estrarre le due donne e la bambina dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia. Tutte ferite, sono state trasportate all'ospedale del comune portuale dalle ambulanze del 118.

Sul posto per accertare la dinamica è intervenuta la polizia locale che ha eseguito i rilievi scientifici. Chiusa temporaneamente la via Aurelia Nord, riaperta una volta terminate le operazioni dei soccorritori.