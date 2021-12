Tre cavalli sono morti questa mattina su via Aurelia, tra Roma e Fregene, dopo essere stati investiti, e la loro presenza sulla carreggiata ha provocato un tamponamento tra diversi mezzi che ha causato anche il ferimento di due persone.

L'incidente è avvenuto al km 20+300, e ha coinvolto quattro auto e un furgone. Stando alle prime ricostruzioni, i cavalli sarebbero fuggiti da un maneggio vicino finendo sull'Aurelia, dove sono stati travolti e uccisi. I loro corpi senza vita sono stati avvistati da diversi automobilisti che alle prime ore di venerdì stavano percorrendo il tratto di Aurelia tra Roma e Fregene.

Sul posto intorno alle 7 sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra 26A del distaccamento di Cerveteri. I due conducenti feriti sono stati trasportati dal 118 all'Aurelia Hospital in codice giallo. Non sono in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Fiumicino.