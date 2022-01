Incidente via Aurelia: auto contro bici da corsa, grave un ciclista

E' grave in ospedale un ciclista coinvolto in un incidente stradale con un'auto sulla via Aurelia. L'impatto sabato mattina all'altezza del chilometro 15,100, in zona Malagrotta. Rimasto gravemente ferito il ciclista, un 71enne, è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale.

L'intervento delle pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale sulla strada statale 1 intorno alle 9:00, direzione Fregene. Sul posto i caschi bianchi hanno accertato l'incidente fra una vettura ed una bici da corsa. Ad avere la peggio il ciclista di 71 anni, trasportato tramite elisoccorso in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Il conducente dell'auto, un uomo di 58 anni, si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Sull'esatta dinamica in corso indagini da parte degli agenti della municipale del gruppo Aurelio che hanno provveduto a sequestrare i mezzi coinvolti. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità con altre pattuglie di caschi bianchi che hanno attuato delle deviazioni con chiusure temporanee con traffico e code all'altezza di via di Malagrotta.

Il precedente

Via Aurelia dove in passato si erano registrati altri incidenti che avevano coinvolto dei ciclisti. Era infatti il settembre del 2019 quando Giuseppe Carrara, appuntato scelto dei carabinieri, perse la vita in seguito ad uno scontro con un furgone avvenuto nella zona di Castel di Guido. Stamattina un altro incidente che ha visto coinvolto un pedalatore.