Maxi tamponamento sull'Aurelia: 5 veicoli coinvolti, 2 feriti. Sul posto l'eliambulanza

Due feriti, cinque veicoli coinvolti e la strada chiusa, con pesanti ripercussioni sul traffico proprio nell'ora di punta per il rientro dal litorale. E' il bilancio di un grave incidente avvenuto domenica pomeriggio, alle 17.30, sulla via Aurelia.

Siamo all'altezza del chilometro 15.200, direzione Roma, zona Castel di Guido. C'è traffico: è l'ora del rientro dal litorale nord, dopo una domenica primaverile. Per cause ancora in corso d'accertamento, cinque veicoli finiscono coinvolti in un tamponamento. Si tratta di una moto Bmw e quattro auto, una Dacia Duster , una Toyota Yaris, una Peugeot 208, una Opel Zafira.

In pochi minuti si forma una coda. Due persone sono ferite in modo grave. Arrivano le ambulanze, ma il traffico e la gravità di uno dei due feriti, richiede l'intervento di un elicottero che ha trasportato un 59enne al policlinico Gemelli. Una donna di 49 anni, sempre in codice rosso, è stata invece portata all'Aurelia Hospital.

La strada è stata chiusa per il tempo necessario all'atterraggio dell'elisoccorso. Ad occuparsi dei rilievi il XIII gruppo Aurelio della polizia locale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.