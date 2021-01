Incidente sull'Aurelia: camion dei rifiuti perde cassone e schiaccia abitacolo di un furgone, grave un 40enne

Schiacciato dal cassone del rimorchio del camion che trasportava rifiuti che lo precedeva. A rimanere gravemente ferito un 40enne, estratto dai pompieri dalla lamiere del furgone che stava conducendo e trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:30 di venerdì 29 gennaio all'altezza del chilometro 14 della via Aurelia, nella zona di Malagrotta.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro, il mezzo pesante per il trasporto dei rifiuti stava percorrendo la via Aurelia quando, in un tratto in salita della Strada Statale 1, ha perso il pesante cassone che trasportava nel rimorchio del camion. Dietro di lui viaggiava un furgone, un Citroen Jumper, con il conducente che nulla ha potuto per evitare di essere schiacciato dal cassone perso dal tir che lo precedeva.

Rimasto schiacchiato nell'abitacolo sotto il peso del cassone, per estrarre il 40enne dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco mediante l'utilizzo della centralina oleodinamica da taglio, intervenuto sul posto con il personale operativo di Cerveteri, Monte Mario, la squadra Usar, la gru (AG/10) ed il capoturno Provinciale.

Seppure cosciente, le condizioni del conducente del furgone sono apparse da subito gravi con lo steso affidato alle cure del personale del 118 che lo ha poi trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso.

Diverse le pattuglie della polizia locale intervenute all'altezza del km 14 della SS1, con i caschi bianchi che hanno provveduto a chiudere il tratto di via Aurelia dove è avvenuto l'incidente in entrambi i sensi di marcia, con il traffico deviato su via di Malagrotta e via di Casal Selce.