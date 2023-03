Incidente a catena sull'Aurelia: scontro tra tre auto, uno scooter e un bus

Tamponamento a catena nella mattinata di oggi, venerdì 24 marzo, sull'Aurelia. A scontrarsi all'altezza del km 15,000 a Roma, tre autovetture, uno scooter e un bus turistico. Una persona è rimasta ferita. In tilt il traffico.

Per permettere i rilievi e i soccorsi è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile avvenuto intorno alle 10:15 circa.