Incidente sull'Aurelia, scontro tra tre vetture: due feriti

Incidente tra tre auto sulla via Aurelia, all'altezza di Castel di Guido, in direzione Roma. La strada, all'altezza del km 17,400, è stata chiusa per un'ora. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti tre veicoli e due persone sono rimaste ferite. Il traffico è stato deviato verso l'uscita Castel di Guido al km 20,800 con indicazioni sul posto dalle 12:30 fino alle 13:30. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale che indagherà per determinare le cause del sinistro.