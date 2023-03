Incidente sull'Aurelia: si scontrano pick up e tir, grave un 55enne

Si è letteralmente schiantato contro un tir ed è rimasto incastrato fra le lamiere dell'abitacolo. A rimanere gravemente ferito un uomo di 55 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina sulla via Aurelia.

L'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri poco dopo le 8:00 del 22 marzo al chilometro della statale Aurelia, nel territorio di Ladispoli, in provincia di Roma. Qui un pick-up di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha violentemente impattato contro un tir. I caschi rossi hanno subito iniziato l'opera di estricazione del conducente dell'auto, operazione resa difficile dalle condizioni fisiche del 55enne.

Una volta estratto dalle lamiere, i soccorritori lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. In seguito è stato elitrasportato al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Sul posto anche il personale dell'Anas e la polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso.