Due incidenti in un'ora bloccano la via Aurelia

Due incidenti a distanza di poco più di un'ora l'uno dall'altro. Poi il caos. Un caldo venerdì pomeriggio per chi è dovuto transitare sulla via Aurelia, dove chiusure e deviazioni del traffico hanno creato lunghe code, rallentamenti e disagi.

Due incidenti sull'Aurelia

Sono stati in entrambi i casi gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale a rilevare i due incidenti. Il primo alle 13:30 circa, all'altezza del chilometro 14 della via Aurelia. Due veicoli coinvolti, una Punto e una Volvo, che in seguito all'urto con l'altro veicolo si è ribaltata. Ferito il conducente è stato trasportato in codice rosso prima all'Aurelia Hospital e poi trasferito all'ospedale San Camillo.

Il secondo incidente

Poco dopo, alle 14.40, un altro sinistro, sempre sull'Aurelia. All'altezza del chilometro 9,800. Anche in questo caso due le auto coinvolte, una Hyundai e una Qashqai. Ferito uno degli automobilisti, trasportato in codice rosso all'Aurelia Hospital.

Traffico bloccato sull'Aurelia

Al fine di poter effettuare i rilievi scientifici e mettere in sicurezza la strada si sono rese necessarie delle chiusure al traffico, con deviazioni e sensi unici alternati. Diverse ore nel corso delle quali il traffico si è intensificato con il passare dei minuti. Terminati gli intrventi dei caschi bianchi il traffico è tornato progressivamente alla normalità.