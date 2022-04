Impatta contro auto in sosta e finisce ribaltato a centro strada

Ha impattato contro una vettura in sosta terminando la propria corsa sottosopra. L'incidente stradale - senza feriti - è avvenuto giovedì mattina all'Aurelio quando il conducente di una vettura si è ribaltato terminando la corsa al centro della carreggiata.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale all'altezza del civico 772 della via Aurelia dopo che il crossover ha letteralmente spiccato il volo in seguito all'impatto - avvenuto per cause in via di accertamento - con una Fiat 500 parcheggiata in strada. Inevitabili le conseguenza alla normala circolazione con traffico rallentanto sino alla rimozione dell'auto cappottata.