Zoo Capitale, è allarme tra pedoni e automobilisti: un caprone attacca, ferita una donna

Un inizio di 2023 schock per alcuni automobilisti romani. Il 1° gennaio, poco prima dell'ora di pranzo, una donna alla guida di una Ford Kuga è stata assaltata da un caprone, staccatosi da un gregge che transitava lungo il marciapiede in vicolo di Papa Leone, all'altezza del civico 71, al Trullo. Le conseguenze non sono state gravi, ma la paura tanta. Anche perché nel quartiere a sud-ovest di Roma le incursioni ovine sono ormai all'ordine del giorno.

Caprone contro auto: l'incidente al Trullo il 1° gennaio

Il fatto si è verificato poco prima delle 12:30 di domenica 1° gennaio. Alcune capre, risultate in seguito di proprietà di un'azienda che si trova nelle immediate vicinanze di vicolo di Papa Leone, stavano transitando tra il marciapiede e la carreggiata ma uno degli animali, a quanto pare un caprone nero dal pelo lungo, si è staccato dal gregge. "Un grosso caprone nero si è scagliato contro la macchina - racconta la donna alla guida dell'auto in un post Facebook - , un motociclista che era dietro si è salvato, io sono finita al pronto soccorso per un trauma facciale e la nostra auto è parecchio danneggiata". L'animale, invece, sta bene.

Una donna di 73 anni ferita lievemente. Multati i proprietari del gregge

Sul posto è intervenuta una pattuglia del gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale. La donna, una 73enne italiana, a quanto è possibile apprendere è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy con un codice verde. I vigili hanno verificato la proprietà del gregge, che è stata sanzionata (la multa è di circa 100 euro) per mancata custodia degli animali.

Le capre al Trullo: mangiano i giardini e salgono sulle auto

Al Trullo la presenza delle capre non è affatto una novità. Solo pochi giorni fa i residenti si lamentavano dei danni che stanno facendo durante il pascolo: "Distruggono i giardini, mangiano tutto ciò che trovano". A volte salgono anche sulle auto parcheggiate per arrivare a brucare gli alberi. “Ci dispiace per il disagio che stanno arrecando ai cittadini di tutta la zona - aveva detto l'assessore municipale Alberto Belloni -, disagio che ripeto è causato dalla mancata custodia dei capi di bestiame. Auspichiamo che in futuro non si ripresentino questi episodi che, oltre al degrado, con la loro presenza creano danneggiamenti alle auto parcheggiate e pericolosità sui viali che attraversano”. Neanche 72 ore dopo l'incidente in Vicolo di Papa Leone.

Palma (Fd'I): "Situazione pericolosa, si faccia qualcosa"

"Da tempo chiedo alla polizia locale di obbligare la proprietà a recintare i terreni - commenta a RomaToday Marco Palma, consigliere di FdI dell'XI municipio - ma ancora non ne so niente. Il problema sta diventando grave: finché brucano l'erba a bordo strada va bene, ma adesso entrano nei lotti, vanno in mezzo alla strada. E' pericoloso, se una mamma con un passeggino viene assaltata da uno di questi caproni, con corna di 20-25 centimetri, che cosa potrebbe succedere? L'incidente di domenica avrebbe potuto causare conseguenze più gravi. Il traffico veicolare su via Isacco Newton è influenzato anche da questi episodi, non è la prima volta. Ora presenterò un'interrogazione urgente e riscriverò alla polizia locale".