Ucciso da pirata della strada, svolta nelle indagini. "Ero io alla guida"

C'è una prima svolta nell'indagine sull'incidente mortale avvenuto in via Cassia. Arturo Ferettini, il nome della vittima, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un veicolo che procedeva a forte velocità. L'uomo, 56 anni, è stato travolto e ucciso da un pirata della strada ed è stato trovato già privo di vita sull'asfalto.

Nella serata di ieri un uomo di circa 60 anni si è presentato insieme al suo avvocato alla caserma dei carabinieri di La Storta. Ha raccontato la sua verità, dicendo di essere il pirata della strada che ha investito Arturo Ferettini, uccidendolo. Una versione, questa, che sarà sottoposto alle verifiche investigative, ma che segna una prima importante svolta.

I carabinieri, che hanno sequestrato il Fiat Doblò indicato dall'uomo, lo hanno ascoltato per ore. Stando quando ricostruito, l'uomo avrebbe guidato a forte velocità per raggiungere in tempo il posto di lavoro. La posizione della persona che ha confessato di essere al volante di quel Doblò è ora al vaglio della magistratura. Al momento è stato denunciato per omicidio stradale.