I motociclisti dei Castelli in lutto per Arturo Bonanti: un raduno per ricordarlo

Si chiamava Arturo Bonanti ed aveva 54 anni il motociclista morto in un incidente stradale ad Artena. Cinquantaquattro anni, era un imprenditore ed era titolare di una ditta di traslochi. Originario di Messina il biker viveva da anni a Velletri.

Proprio a Velletri si terranno nel pomeriggio di martedì i funerali del 54enne. Prima delle esequie i biker si raduneranno a Monte Compatri per rendere omaggio al loro amico venuto a mancare. Ad organizzare il raduno l'associazione motocicilista "Team Amici Piegoni - I cavalieri dell'Angelo: "Tutti abbiamo ormai appreso la notizia che ieri mattina purtroppo ci ha lasciati un grande amico fraterno Arturo Bonanti dei BikersCastelliRomani. Il funerale ci sarà domani alle 17,30 a Velletri spero di veder un bel po' di moto per andare a salutare un amico per noi sempre presente e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Ci vediamo alle 16.00 al Marty Bar. Cerchiamo di esserci tutti".

Molto conosciuto a Velletri per la sua attività e nel mondo dei biker, la notizia della morte di Arturo Bonanti ha trovato il cordoglio di amici e conoscenti. Fra loro anche l'assessore al comune dei Castelli Romani Alessandro Priori: "Ci sono notizie che ti lasciano senza parole, una passione che diventa una tragedia, difficile da credere e irreale da pensare. Ciao Arturo Bonanti il tuo sorriso rimarrà sempre nel mio cuore. Un abbraccio Amico mio".

"Ciao Arturo Bonanti grazie per essere stato sempre disponibile con me e la mia famiglia sopratutto nei momenti di più bisogno e aver cercato di rendere più bello possibile il giorno del mio compleanno - lo ricorda Emiliano Cappa su facebook - non avrei mai pensato di dover far un post del genere, addio grande uomo guardaci da lassù e proteggi tutti noi, riposa in pace buona strada".

L'incidente stradale

Arturo Bonanti ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 11:00 di domenica mattina in via di Giulianello, nel comune di Artena. Mentre viaggiava in direzione Velletri alla guida di una Yamaha R1, ha perso il controllo del mezzo a due ruote andando ad impattare violentemente contro un muretto di una abitazione privata. Un impatto fatale per Arturo Bonanti, morto sul posto. Svolti i rilievi scientifici da parte dei carabinieri della stazione di Artena la salma del 54enne è stata affidata ai familiari.