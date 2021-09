Incidente ad Artena: perde controllo dell'auto e finisce fuori strada, grave un 35enne

/ Via Latina

Ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e rimanendo gravemente ferito. Ancora un incidente su via Latina, la tristemente nota strada che collega i Comuni di Colleferro ed Artena e spesso scenario di gravi incidenti. Il sinistro venerdì mattina.

Come scrive FrosinoneToday, un ragazzo di 35 anni di Terni alla guida di una Renault è uscito fuori strada mentre era diretto verso Colleferro, all’altezza di Ponte del Vaso, e la sua macchina ha battuto violentemente sul ciglio della strada.

La situazione ai primi soccorritori è parsa subito molto grave e dopo l’arrivo degli operatori del 118 è stata allertata un’eliambulanza che dopo pochi minuti è giunta sul posto. Il 35enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo a Roma. Sul posto i carabinieri del Norm di Colleferro per i rilievi di legge e per regolamentare il traffico sull’importante arteria viaria.