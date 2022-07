Scontro tra un bus ed un'auto. Tre feriti, uno elitrasportato in ospedale

Incidente con tre feriti in provincia di Roma, ad Artena. A scontrarsi intorno alle 15, un autobus ed una macchina in viale Europa, tra la chiesa ed il bar. In base alle prime informazioni, sono tre i feriti di cui uno grave. Si tratta di una donna che si trovava all'interno dell'auto che avrebbe riportato ferite su più parti del corpo.

Soccorsa, è stata prima medicata dagli operatori del 118 intervenuti sul posto e poi una volta stabilizzata è stata caricata in eliambulanza, che nel frattempo era giunta da Roma ed era atterrata in un prato vicino al luogo dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Colleferro per i rilievi scientifici.