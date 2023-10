Mohammed investito e ucciso a 13 anni sulla Casilina: pirata della strada agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per il pirata della strada che lo scorso settembre ha investito e ucciso Mohammed, un ragazzo di 13 anni sulla via Casilina, in zona Finocchio. Il 20enne - A.D. le sue iniziali - scappò abbandonando l'auto poco dopo. Dopo 12 ore si presentò in caserma e si costituì ammettendo le proprie responsabilità. Vent'anni, romeno, residente a Tor Bella Monaca, sono stati gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale - nella giornata di mercoledì 18 ottobre - a dare esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari – arresti domiciliari - con relativa informazione di garanzia, emessa dal gip del tribunale di Roma, a carico dell'indagato per omicidio stradale e fuga.

Mohammed investito e ucciso sulla Casilina

La tragedia stradale in cui perse la vita Il giovane nato da genitori egiziani avvenne la notte dello scorso 18 settembre. Mohammed stava tornando a casa dopo una festa. Falciato da una Golf 8 GTI bianca - presa a noleggio - mentre attraversava la via Casilina morì sul colpo. Sotto gli occhi del papà che aveva inaugurato una pizzeria poco distante, nella zona di Finocchio.

Pirata della strada in fuga

Una tragedia nella tragedia, il conducente della vettura infatti non si fermò a prestare i primi soccorsi dandosi alla fuga. Abbandonata l'auto - ritrovata poco dopo dagli agenti della municipale fra Colonna e Zagarolo - il 20enne romeno si presentò poi in caserma dai carabinieri ammettendo le proprie responsabilità. Risultato sprovvisto di patente, la vettura era stata noleggiata dal giovane a una società di noleggio sponsorizzata da Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar, l'influencer da 850 mila follower su Instagram e oltre 2 milioni su TikTok diventato famoso nel 2020 quando andò a schiantarsi contro un muretto mentre si riprendeva con il telefono, con l'ormai celebre commento: "Ho preso il muro fratellì".

Pirata della strada agli arresti domiciliari

Denunciato per omicidio stradale a distanza di un mese dalla tragedia costata la vita al 13enne che frequentava la scuola Domenico Savio il pirata della strada è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.